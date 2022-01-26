Папа Римский призвал помолиться за мир на Украине

Глава Римско-католической церкви предложил «часто в течение дня» молиться о мире на Украине.

«Давайте настойчиво просить у Господа, чтобы на этой земле процветало братство и преодолевались страхи и разногласия <...>. Пусть молитвы, возносимые сегодня к небесам, коснутся умов и сердец ответственных лиц, чтобы возобладал диалог, и благо всех было поставлено выше частных интересов», — приводит слова понтифика ТАСС.

Ранее Папа Римский предложил провести 26 января День молитвы за мир в связи с ситуацией вокруг Украины.

