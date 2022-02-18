Посол в Ватикане назвал возможные сроки встречи Папы Римского и патриарха Кирилла

Как отметил дипломат, предстоятели Римско-католической и Русской православной церквей, скорее всего, встретятся в июне-июле.

В декабре прошлого года в Московском патриархате сообщали, что папа и патриарх могут встретиться в третьей стране, при этом точное время только предстоит согласовать.

Встреча Франциска и Кирилла станет второй за почти тысячу лет, прошедших с момента раскола церквей. Ранее папа и патриарх провели встречу на Кубе в феврале 2016 года.

