Посол в Ватикане назвал возможные сроки встречи Папы Римского и патриарха Кирилла
Новая встреча Папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла может состояться летом текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Ватикане Александра Авдеева.
Как отметил дипломат, предстоятели Римско-католической и Русской православной церквей, скорее всего, встретятся в июне-июле.
В декабре прошлого года в Московском патриархате сообщали, что папа и патриарх могут встретиться в третьей стране, при этом точное время только предстоит согласовать.
Встреча Франциска и Кирилла станет второй за почти тысячу лет, прошедших с момента раскола церквей. Ранее папа и патриарх провели встречу на Кубе в феврале 2016 года.
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