Посол в Ватикане назвал возможные сроки встречи Папы Римского и патриарха Кирилла

Новая встреча Папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла может состояться летом текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Ватикане Александра Авдеева.

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Как отметил дипломат, предстоятели Римско-католической и Русской православной церквей, скорее всего, встретятся в июне-июле.

В декабре прошлого года в Московском патриархате сообщали, что папа и патриарх могут встретиться в третьей стране, при этом точное время только предстоит согласовать.

Встреча Франциска и Кирилла станет второй за почти тысячу лет, прошедших с момента раскола церквей. Ранее папа и патриарх провели встречу на Кубе в феврале 2016 года.

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