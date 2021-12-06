Папа Римский заявил о готовности встретиться с Патриархом Кириллом
Папа Римский Франциск заявил, что в настоящее время обсуждается новая встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщает ТАСС.
По его словам, для согласования возможной встречи он ожидает приезда главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона.
«Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы», - заключил Франциск.
Ранее митрополит Волоколамский Иларион заявил, что патриарх и папа уже встречались 12 февраля 2016 года в Гаване, и не исключил «второй и третьей» встречи духовных лидеров.
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