Папа Римский во время визита в Словакию процитировал Достоевского

Папа Римский Франциск во время встречи с представителями экуменического совета в рамках своего апостольского визита в Словакию процитировал роман Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

Понтифик упомянул притчу «Легенда о Великом инквизиторе» из произведения русского писателя о неготовности к христианской свободе воли и совести.

«Люди готовы отказаться от свободы ради более удобного рабства, чтобы кто-то решал за них, давал пищу и безопасность», — подчеркнул Франциск.

Ранее Папа Римский подарил 15 000 порций мороженого итальянским заключенным, напоминает РИА ФАН. Из-за рекордно жаркого августа в Ватикане приняли решение помочь отбывающим наказание, кроме того, охлаждающее лакомство раздавали прямо на улицах Рима.

