Папа Римский во время визита в Словакию процитировал Достоевского
Папа Римский Франциск во время встречи с представителями экуменического совета в рамках своего апостольского визита в Словакию процитировал роман Федора Достоевского «Братья Карамазовы».
Понтифик упомянул притчу «Легенда о Великом инквизиторе» из произведения русского писателя о неготовности к христианской свободе воли и совести.
«Люди готовы отказаться от свободы ради более удобного рабства, чтобы кто-то решал за них, давал пищу и безопасность», — подчеркнул Франциск.
Ранее Папа Римский подарил 15 000 порций мороженого итальянским заключенным, напоминает РИА ФАН. Из-за рекордно жаркого августа в Ватикане приняли решение помочь отбывающим наказание, кроме того, охлаждающее лакомство раздавали прямо на улицах Рима.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+37 445 / сут.
Умерли
193 тыс.+1 584 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+32 385 / сут.
- В Центробанке назвали признаки «теневых» карт и электронных кошельков
- Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 сентября
- В Крыму предупредили об опасности задержания в Праге участника «Крымской весны»
- Участника группы «25/17» подстрелили в Москве
- Власти Москвы заявили о недостатке строителей-мигрантов
- Сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение в Аргентине
- В Москве 5 млн человек сделали первую прививку от COVID-19
- Папа Римский во время визита в Словакию процитировал Достоевского
- В России предложили увеличить отпуск работающим с COVID-19 медикам
- СМИ назвали дипломатическим скандалом отказ президента Польши от встречи с Меркель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru