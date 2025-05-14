Ватикан готов стать посредником в мирных переговорах

Понтифик сказал, что приложит все усилия, чтобы «мир распространился». Он также заявил, что «Святой Престол существует для того, чтобы враги могли встретиться и посмотреть друг другу в глаза».

Лев XIV призвал лидеров стран встретиться и вступить в диалог. «От Святой Земли до Украины, от Ливана до Сирии, от Ближнего Востока до Тиграя и Кавказа — сколько насилия», — сказал папа Римский.

Ранее представители префектуры папского дома сообщили, что интронизация папы Римского Льва XIV состоится 18 мая на площади Святого Петра.



