Ватикан готов стать посредником в мирных переговорах

Ватикан готов быть посредником в урегулировании военных конфликтов. Об этом сообщил папа Римский Лев XIV перед представителями Восточных церквей, передает Sky news.

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Понтифик сказал, что приложит все усилия, чтобы «мир распространился». Он также заявил, что «Святой Престол существует для того, чтобы враги могли встретиться и посмотреть друг другу в глаза».

Лев XIV призвал лидеров стран встретиться и вступить в диалог. «От Святой Земли до Украины, от Ливана до Сирии, от Ближнего Востока до Тиграя и Кавказа — сколько насилия», — сказал папа Римский.

Ранее представители префектуры папского дома сообщили, что интронизация папы Римского Льва XIV состоится 18 мая на площади Святого Петра.


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ФОТО: AP / ТАСС
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