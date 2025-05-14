Ватикан готов стать посредником в мирных переговорах
Ватикан готов быть посредником в урегулировании военных конфликтов. Об этом сообщил папа Римский Лев XIV перед представителями Восточных церквей, передает Sky news.
Понтифик сказал, что приложит все усилия, чтобы «мир распространился». Он также заявил, что «Святой Престол существует для того, чтобы враги могли встретиться и посмотреть друг другу в глаза».
Лев XIV призвал лидеров стран встретиться и вступить в диалог. «От Святой Земли до Украины, от Ливана до Сирии, от Ближнего Востока до Тиграя и Кавказа — сколько насилия», — сказал папа Римский.
Ранее представители префектуры папского дома сообщили, что интронизация папы Римского Льва XIV состоится 18 мая на площади Святого Петра.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ватикан готов стать посредником в мирных переговорах
- Эрнст: Новые технологии выведут Петербург в лидеры отечественного кинематографа
- Трамп допустил введение новых санкций против РФ и Ирана
- Площадь лесных пожаров в Забайкалье превысила 629 тысяч гектаров
- В Москве открылся фестиваль китайского кино
- Таможня конфисковала кокаина на 500 млн рублей в порту Санкт-Петербурга
- В Таджикистане отменили уголовную ответственность за лайки
- Актрису Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище
- Оззи Осборн пообещал покончить с образом жизни рок-звезды
- Четверых участников погрома в аэропорту Махачкалы приговорили к 10 годам тюрьмы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru