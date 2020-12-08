Папа Римский объявил о массовом отпущении грехов из-за COVID-19

Папа Римский Франциск объявил о массовом отпущении грехов в связи с пандемией COVID-19. Об этом говорится в декрете, опубликованном на сайте Ватикана. Понтифик объявил ближайший год — до 8 декабря 2021 года — годом Святого Иосифа, объявленного 150 лет назад покровителем католической церкви.

Как заявил Франциск, в условиях ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, индульгенция необходима — в особенности пожилым, больным и умирающим верующим, а также всем остальным, кто не может попасть к священнику для обычного отпущения прегрешений. В документе уточняется, что прощение грехов даруется «покаявшимся и при намерении выполнить три условия: исповедь, причастие и молитва».

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А ранее Франциск заявил, что удовольствие от секса с любимым человеком или хорошей еды исходит от Бога. Слова понтифика приводит France 24. Он подчеркну, что «оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное».

Кроме того, папа Римский отметил, что церковь всегда осуждала грубое и пошлое удовольствие, но при этом принимала человеческое, нравственное и простое. При этом, понтифик пояснил, что удовольствие от еды необходимо, чтобы оставаться здоровыми, а от секса — чтобы гарантировать сохранение вида.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦерковьКоронавирусПапа Римский Франциск
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