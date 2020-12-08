Папа Римский объявил о массовом отпущении грехов из-за COVID-19

Папа Римский Франциск объявил о массовом отпущении грехов в связи с пандемией COVID-19. Об этом говорится в декрете, опубликованном на сайте Ватикана. Понтифик объявил ближайший год — до 8 декабря 2021 года — годом Святого Иосифа, объявленного 150 лет назад покровителем католической церкви.

Как заявил Франциск, в условиях ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, индульгенция необходима — в особенности пожилым, больным и умирающим верующим, а также всем остальным, кто не может попасть к священнику для обычного отпущения прегрешений. В документе уточняется, что прощение грехов даруется «покаявшимся и при намерении выполнить три условия: исповедь, причастие и молитва».