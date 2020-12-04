Тихановская отправила открытое письмо Папе Римскому
Оппозиционер, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отправила открытое письмо Папе Римскому Франциску, сообщает пресс-служба политика.
Отмечается, что письмо стало ответом на папскую энциклику «Все братья», призывающую к признанию достоинства каждого человека, объединению и «универсальному общению».
Тихановская в открытом письме описала ситуацию в Белоруссии, отметив «героизм мирного народа». Оппозиционер призвала Папу Римского поддержать граждан страны, стремящихся к «социальной дружбе» и лучшей политике.
Политик отправила письмо напрямую в Государственный секретариат Ватикана. Кроме того, один из членов международной команды Тихановской лично передал её обращение апостольскому нунцию в Литве.
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