Оппозиционер, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отправила открытое письмо Папе Римскому Франциску, сообщает пресс-служба политика.

Отмечается, что письмо стало ответом на папскую энциклику «Все братья», призывающую к признанию достоинства каждого человека, объединению и «универсальному общению».

Тихановская в открытом письме описала ситуацию в Белоруссии, отметив «героизм мирного народа». Оппозиционер призвала Папу Римского поддержать граждан страны, стремящихся к «социальной дружбе» и лучшей политике.

Политик отправила письмо напрямую в Государственный секретариат Ватикана. Кроме того, один из членов международной команды Тихановской лично передал её обращение апостольскому нунцию в Литве.

