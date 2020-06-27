Панов: Среагировали – ввели тест для алкоголиков имени великого актера

«Насколько я понимаю, очень скоро этот тест, если он все-таки будет внедрен, обретет имя собственное. Все мы догадываемся, из-за кого наши медицинские власти вдруг озаботились алкоголическим здоровьем водителей. А если серьезно, одним только тестом на алкоголизм отделаться не получится. Люди садятся на руль и убивают других людей, будучи под разными веществами. Все не отследить. И подобное предложение, которое, с одной стороны, кажется правильным, с другой, кажется просто галочкой: среагировали – введен тест имени великого актера», – сказал он.

Кроме того, Вадим Панов в эксклюзивном интервью НСН в связи приговором по делу «Седьмой студии» сравнил систему правосудия в нашей стране с абсурдом, который творился в «Гоголь-центре».

