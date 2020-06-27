Панов: Среагировали – ввели тест для алкоголиков имени великого актера
С первого января 2021 года автомобилисты, которые хотят получить или продлить действие водительских прав, должны будут проходить тест, по решению врача-нарколога, на хронический алкоголизм.
Писатель Вадим Панов в эфире НСН заверил слушателей, что один тест не решит проблему пьяного вождения в России.
«Насколько я понимаю, очень скоро этот тест, если он все-таки будет внедрен, обретет имя собственное. Все мы догадываемся, из-за кого наши медицинские власти вдруг озаботились алкоголическим здоровьем водителей. А если серьезно, одним только тестом на алкоголизм отделаться не получится. Люди садятся на руль и убивают других людей, будучи под разными веществами. Все не отследить. И подобное предложение, которое, с одной стороны, кажется правильным, с другой, кажется просто галочкой: среагировали – введен тест имени великого актера», – сказал он.
Кроме того, Вадим Панов в эксклюзивном интервью НСН в связи приговором по делу «Седьмой студии» сравнил систему правосудия в нашей стране с абсурдом, который творился в «Гоголь-центре».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
621 тыс.+6 800 / сут.
Умерли
8 781+176 / сут.
Выздоровели
384 тыс.+8 988 / сут.
- Голландский прокурор назвал «несостоятельной» версию с истребителем в деле MH17
- Оперштаб: В Москве скончались 20 пациентов с COVID-19
- Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты в стране
- В Тюменской области до 5 июля продлили режим повышенной готовности
- Зеленский заявил о своей «безумной вере» в возвращение Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru