Панов: Среагировали – ввели тест для алкоголиков имени великого актера

С первого января 2021 года автомобилисты, которые хотят получить или продлить действие водительских прав, должны будут проходить тест, по решению врача-нарколога, на хронический алкоголизм.

Писатель Вадим Панов в эфире НСН заверил слушателей, что один тест не решит проблему пьяного вождения в России.

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«Насколько я понимаю, очень скоро этот тест, если он все-таки будет внедрен, обретет имя собственное. Все мы догадываемся, из-за кого наши медицинские власти вдруг озаботились алкоголическим здоровьем водителей. А если серьезно, одним только тестом на алкоголизм отделаться не получится. Люди садятся на руль и убивают других людей, будучи под разными веществами. Все не отследить. И подобное предложение, которое, с одной стороны, кажется правильным, с другой, кажется просто галочкой: среагировали – введен тест имени великого актера», – сказал он.

Кроме того, Вадим Панов в эксклюзивном интервью НСН в связи приговором по делу «Седьмой студии» сравнил систему правосудия в нашей стране с абсурдом, который творился в «Гоголь-центре».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Кирилл СеребренниковВадим ПановМихаил Ефремов
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