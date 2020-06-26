Панов: Наше правосудие превратилось в абсурд, как и театр Серебренникова
Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Суд приговорил Серебренникова к 3 годам заключения условно
Сегодня вынесли приговор по делу «Седьмой студии». Режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве. Его приговорили к трем годам условно.
Вадим Панов: «Отмечу, что прокуратура просила шесть лет тюрьмы, получил режиссер условно на похищение 129 миллионов рублей. Я сейчас не буду говорить, сколько бы получил простой человек, украв, предположим, мешок картошки, это к делу не относится. Я бы хотел поговорить о том, что театр абсурда, который навязывал в своих спектаклях режиссер Серебренников, внезапно выплеснулся за пределы «Гоголь-центра» и окрасил своим цветом нашу систему правосудия, а может и вообще всю страну. Потому что получить условно за те преступления, которые ему инкриминировал суд, очень странно», – поделился своим мнением в эфире НСН Вадим Панов.
В России прошел парад Победы
На Красной площади состоялся ранее отложенный из-за пандемии коронавируса парад Победы.
Вадим Панов: «Особенно приятно, что он состоялся в исторический день. В тот самый день, когда 24 июня 1945 года по Красной площади прошла армия победителей. Армия, которая спасла весь мир, спасла наших людей, наш народ от вторжения, целью которого было тотальное истребление жителей России. Мы должны об этом помнить. И когда вы сейчас слышите слова о возможности пересмотра действий Красной армии во время войны, помните, что вы пересматриваете, или планируете пересмотреть тех людей, которые вас спасли», – напомнил он слушателям НСН.
Водители будут сдавать тест на хронический алкоголизм
С первого января 2021 года автомобилисты, которые хотят получить или продлить действие водительских прав, должны будут проходить тест, по решению врача-нарколога, на хронический алкоголизм.
Вадим Панов: «Насколько я понимаю, очень скоро этот тест, если он все-таки будет внедрен, обретет имя собственное. Все мы догадываемся, из-за кого наши медицинские власти вдруг озаботились алкоголическим здоровьем водителей. А если серьезно, одним только тестом на алкоголизм отделаться не получится. Люди садятся на руль и убивают других людей, будучи под разными веществами. Все не отследить. И подобное предложение, которое, с одной стороны, кажется правильным, с другой, кажется просто галочкой: среагировали – введен тест имени великого актера», – подытожил в интервью НСН Вадим Панов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
621 тыс.+6 800 / сут.
Умерли
8 781+176 / сут.
Выздоровели
384 тыс.+8 988 / сут.
- Сборная России стартует в футбольной Лиге наций 3 сентября
- Путин пригласил Макрона в Россию
- Российский полицейский прикинулся смертельно больным и обобрал коллег
- Боксёрский поединок Поветкин-Уайт состоится 22 августа
- Россиянина Буркова осудили на 9 лет в США за кибермошенничество
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru