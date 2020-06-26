Панов: Наше правосудие превратилось в абсурд, как и театр Серебренникова

Вадим Панов: «Отмечу, что прокуратура просила шесть лет тюрьмы, получил режиссер условно на похищение 129 миллионов рублей. Я сейчас не буду говорить, сколько бы получил простой человек, украв, предположим, мешок картошки, это к делу не относится. Я бы хотел поговорить о том, что театр абсурда, который навязывал в своих спектаклях режиссер Серебренников, внезапно выплеснулся за пределы «Гоголь-центра» и окрасил своим цветом нашу систему правосудия, а может и вообще всю страну. Потому что получить условно за те преступления, которые ему инкриминировал суд, очень странно», – поделился своим мнением в эфире НСН Вадим Панов.

