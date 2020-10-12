В Кремле исключили локдаун в России из-за коронавируса

Российская система борьбы с новым коронавирусом даёт возможность избежать в стране введения локдауна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам представителя Кремля, есть два основных положительных фактора, которые позволяют избежать крайних мер. Это - снижение смертности от COVID-19, благодаря разработанному лечению, а также значительный коечный фонд.

Созданная в России система даёт возможность принимать большее число заражённых и обеспечивает более эффективное и оперативное излечение по сравнению с началом пандемии.

Как подчеркнул Песков, принятые меры позволяют принимать во внимание интересы экономики и вводить такие болезненные жёсткие меры, как её полное закрытие.

В России второй день подряд идентифицируют более 13,5 тысяч новых случаев коронавируса, отмечает Газета.ру. По данным оперативного штаба, за последние 24 часа выявлено 13 592 инфицированных.

Сутками ранее было зафиксировано 13 634 случаев. Всего в стране с начала пандемии были заражены 1 312 310 человек, из них 1 020 442 выздоровели, 22 722 — умерли.

