Новости за ночь: Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» признал, что «врачи всего мира» и он сам ошиблись с прогнозом пика коронавируса нового типа.

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По словам Мясникова, есть понимание, что распространение болезни сначала нарастает, затем выходит на плато и идёт вниз. Весь этот процесс занимает два-три месяца, отметил Мясникова. Однако в России эпидемия началась на месяц позже, приводит объяснения врача РБК.

Согласно новым прогнозам, в мае заболеваемость выйдет на плато и к концу весны пойдёт на спад, добавил он.

Доктор Мясников 19 марта предположил, что эпидемия COVID-19 «сойдёт на нет» к середине апреля. 13 апреля он предсказал пик заболеваемости к концу апреля. 15 апреля Мясникова назначили главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:ВрачиКоронавирус
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