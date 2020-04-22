Новости за ночь: Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика COVID-19

По словам Мясникова, есть понимание, что распространение болезни сначала нарастает, затем выходит на плато и идёт вниз. Весь этот процесс занимает два-три месяца, отметил Мясникова. Однако в России эпидемия началась на месяц позже, приводит объяснения врача РБК.

Согласно новым прогнозам, в мае заболеваемость выйдет на плато и к концу весны пойдёт на спад, добавил он.

Доктор Мясников 19 марта предположил, что эпидемия COVID-19 «сойдёт на нет» к середине апреля. 13 апреля он предсказал пик заболеваемости к концу апреля. 15 апреля Мясникова назначили главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

