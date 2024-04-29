Панду Катюшу выпустили в уличный барьер Московского зоопарка
29 апреля 202414:00
Панда Катюша из Московского зоопарка получила доступ в уличный вольер, а с 8 марта ее начали демонстрировать посетителям в экспозиционном павильоне «Фауна Китая». Как сообщили в столичном департаменте культуры, за первый месяц понаблюдать за детенышем смогли более 400 тысяч человек.
Для комфортного пребывания Катюши на открытом воздухе специалисты модернизировали вольер с учетом рекомендаций китайского зоолога, наблюдавшего за ней в первые месяцы жизни. В частности, была подготовлена система орошения для поддержания оптимального для больших панд микроклимата. Уровень воды в бассейне понизили из соображений безопасности молодого животного.
Кроме того, зоологи отметили пристрастие Катюши к катанию с горок и построили для нее новую деревянную конструкцию, выполненную из неотполированных бревен. Это позволит панде лазить, чесаться и точить когти о кору, что важно для ее естественного развития.
Ранее панда по имени Катюша из Московского зоопарка получила первую морковку. Сотрудники зоопарка подготовили подарок шестимесячному медвежонку на день рождения. Об этом сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор учреждения Светлана Акулова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Курганской области окажут помощь семьям погибших в КЧР полицейских
- Бывший генпрокурор Скуратов заявил о возможности раскрыть убийство Листьева
- Панду Катюшу выпустили в уличный барьер Московского зоопарка
- Российские войска освободили село Семеновка в ДНР
- Жерара Депардье вызвали на допрос по обвинению в сексуальных домогательствах
- В «Коррозии металла»признались, что «кому» барабанщику придумал Троицкий
- Блогер Портнягин обжаловал решение суда о домашнем аресте
- Назвали страны с самым большим количеством оплачиваемых праздничных выходных
- На экране автосалона в Челябинске заметили желто-синий флаг с проукраинским лозунгом
- Telegram восстановил работу ботов ГУР и СБУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru