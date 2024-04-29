Панду Катюшу выпустили в уличный барьер Московского зоопарка

Панда Катюша из Московского зоопарка получила доступ в уличный вольер, а с 8 марта ее начали демонстрировать посетителям в экспозиционном павильоне «Фауна Китая». Как сообщили в столичном департаменте культуры, за первый месяц понаблюдать за детенышем смогли более 400 тысяч человек.

Посетители Московского зоопарка увидели панду Катюшу

Для комфортного пребывания Катюши на открытом воздухе специалисты модернизировали вольер с учетом рекомендаций китайского зоолога, наблюдавшего за ней в первые месяцы жизни. В частности, была подготовлена система орошения для поддержания оптимального для больших панд микроклимата. Уровень воды в бассейне понизили из соображений безопасности молодого животного.

Кроме того, зоологи отметили пристрастие Катюши к катанию с горок и построили для нее новую деревянную конструкцию, выполненную из неотполированных бревен. Это позволит панде лазить, чесаться и точить когти о кору, что важно для ее естественного развития.

Ранее панда по имени Катюша из Московского зоопарка получила первую морковку. Сотрудники зоопарка подготовили подарок шестимесячному медвежонку на день рождения. Об этом сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

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ФОТО: Панда: vk.com/moscow_zoo
ТЕГИ:МедведиМосковский Зоопарк

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