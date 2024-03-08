Посетители Московского зоопарка увидели панду Катюшу
Маленькая панда Катюша впервые вышла в большой вольер Московского зоопарка, сообщили в пресс-службе учреждения.
«С 8 марта ее сможет увидеть любой желающий — павильон «Фауна Китая» откроется для посетителей», — отметили в зоосаде.
Видео с появлением животного в вольере опубликовано в Telegram-канале зоопарка. На кадрах мама-панда Дин Дин присматривает за Катюшей, которая в вольере лазает по конструкциям и играет листьями бамбука, пишет Газета.ru.
Подписчики Telegram-канала Московского зоопарка в комментариях радостно отреагировали на новость о «выходе в свет» Катюши.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что Павильон «Фауна Китая» Московского зоопарка откроется для посетителей с 8 марта.
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