Посетители Московского зоопарка увидели панду Катюшу

Маленькая панда Катюша впервые вышла в большой вольер Московского зоопарка, сообщили в пресс-службе учреждения.

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«С 8 марта ее сможет увидеть любой желающий — павильон «Фауна Китая» откроется для посетителей», — отметили в зоосаде.

Видео с появлением животного в вольере опубликовано в Telegram-канале зоопарка. На кадрах мама-панда Дин Дин присматривает за Катюшей, которая в вольере лазает по конструкциям и играет листьями бамбука, пишет Газета.ru.

Подписчики Telegram-канала Московского зоопарка в комментариях радостно отреагировали на новость о «выходе в свет» Катюши.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что Павильон «Фауна Китая» Московского зоопарка откроется для посетителей с 8 марта.

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ФОТО: Панда: vk.com/moscow_zoo
ТЕГИ:ЖивотныеВидеоМосковский Зоопарк

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