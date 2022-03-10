Pandora приостановит работу в России
Датская ювелирная компания Pandora объявила о временной приостановке сотрудничества с Россией и Белоруссией из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Отмечается, что решение о прекращении деловых отношений организации было принято еще 24 февраля. В компании подчеркнули, что у бренда не было работников в обеих странах, так как все продажи производились через официальных дистрибьюторов.
Ранее американская организация по производству спортивной и повседневной обуви Crocs заявила о приостановке деятельности в России.
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