Pandora приостановит работу в России

Отмечается, что решение о прекращении деловых отношений организации было принято еще 24 февраля. В компании подчеркнули, что у бренда не было работников в обеих странах, так как все продажи производились через официальных дистрибьюторов.

Ранее американская организация по производству спортивной и повседневной обуви Crocs заявила о приостановке деятельности в России.