Пандемия вызвала дефицит более 40 лекарственных препаратов
Из-за пандемии COVID-19 в России с конца лета 2020 года наблюдается дефицит более 40 наименований лекарств. В их числе жизненно важные препараты, которые используют для лечения рассеянного склероза, муковисцидоза и онкозаболеваний. Об этом в обращении президенту РФ, правительству, Минздраву и Минпромторгу заявил Всероссийский союз пациентов (ВСП).
В организации полагают, что дефицит вызван сообщениями об эффективности ряда указанных лекарств в лечении COVID-19. В их число входят антибиотики, антикоагулянты и несколько противоопухолевых и иммуносупрессивных препаратов: левофлоксацин, азитромицин, эноксапарин натрия, гидроксихлорохин и тоцилизумаб.
Также к повышению дефицита привело неравномерное распределение финансирования системы здравоохранения, считают в ВСП. Так, увеличение затрат на борьбу с пандемией привели к росту цен на транспортировку других лекарств, не связанных с лечением COVID-19.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции отреагировал на сообщения о дефиците жизненно важных лекарств. Он заявил, что эта проблема связана с недостатками логистики, а не производства и пообещал, что реакция на это обязательно последует.
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