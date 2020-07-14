Пандемия коронавируса вызвала исход из крупных городов

«Коронавирус — это болезнь городов. Реакция на пандемию в форме «бегства» из крупных городов, наблюдавшаяся весной 2020 года в России, заставляет критически отнестись к ставке на стимулирование агломерационных процессов в государственной политике пространственного развития», — отмечают эксперты.

Также в исследовании говорится, что принятые антикризисные меры могут привести к увеличению диспропорций в пространственном развитии страны, потому что упор делается на стимулирование индустриального многоэтажного домостроения, а в малых и средних городах новое строительство практически не идет.

Эксперты РАНХиГС в подтверждение своих прогнозов приводят данные с «Авито», по которым спрос на покупку дач и загородных домов вырос на 93.4% и 21.7% соответственно.

Ранее НСН сообщала о прогнозе аналитиков рейтингового агентства Moody's, которые предрекли российским регионам массовый исход населения из-за кризиса.





