Перечислены регионы с самыми дешёвыми новостройками

Минимальная в России стоимость квадратного метра жилья в новостройках зафиксирована на Северном Кавказе, свидетельствуют данные Росстата за первый квартал 2020 года.

Так, в Кабардино-Балкарии это 29,7 тысячи рублей, в Дагестане – 32 тысячи, сообщает RT. В топ-5 по ценовой доступности жилья вошли Калмыкия (33 тысячи за кв. метр), Северная Осетия (34,5 тысячи) и Карачаево-Черкесия (36 тысяч).

Средняя цена за квадратный метр в стране в начале года составляла 71,5 тысячи рублей.

Самые дорогие квадратные метры – в Москве (214,3 тысячи), на Сахалине (122,9 тысячи), в Санкт-Петербурге (118,7 тысячи) и Приморье (99,9 тысячи).

Как объяснил эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников, на стоимость жилья влияет количество доступной жилплощади в регионе и уровень доходов населения, который отражается на спросе.

