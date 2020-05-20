Российским регионам предрекли массовый исход населения из-за кризиса

В ближайшие два года, по мнению экспертов, в стране усилится внутренняя миграция, при этом большинство людей будут стремиться в крупнейшие города — Москву и Санкт-Петербург.



В результате с нехваткой населения могут столкнуться целый ряд регионов: Чувашия, Башкортостан, Нижегородская, Омская и Самарская области.



Ранее агентство Bloomberg предрекло российскому ВВП рекордный обвал из-за пандемии коронавируса — до 16 процентов по итогам апреля-июня 2020 года. Если прогноз окажется правдивым, это будет худший показатель как минимум с начала 1990-х годов.



Накануне председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что Россия оказалась в ситуации «идеального шторма» из-за коронавируса и падения цен на энергоносители. По его словам, голода в стране не будет, однако Россию ожидают тяжелейшие времена, сообщает Утро.ру

