Российским регионам предрекли массовый исход населения из-за кризиса

Вызванный коронавирусом кризис, усугубленный падением цен на нефть, приведет к массовому оттоку населения из небогатых российских регионов в более развитые области страны. Такой прогноз сделали аналитики рейтингового агентства Moody's.

Экономист оценил падение ВВП «без «Газпромов» в 70-90%

В ближайшие два года, по мнению экспертов, в стране усилится внутренняя миграция, при этом большинство людей будут стремиться в крупнейшие города — Москву и Санкт-Петербург.

В результате с нехваткой населения могут столкнуться целый ряд регионов: Чувашия, Башкортостан, Нижегородская, Омская и Самарская области.

Ранее агентство Bloomberg предрекло российскому ВВП рекордный обвал из-за пандемии коронавируса — до 16 процентов по итогам апреля-июня 2020 года. Если прогноз окажется правдивым, это будет худший показатель как минимум с начала 1990-х годов.

Накануне председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что Россия оказалась в ситуации «идеального шторма» из-за коронавируса и падения цен на энергоносители. По его словам, голода в стране не будет, однако Россию ожидают тяжелейшие времена, сообщает Утро.ру

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: vk.com
ТЕГИ:ПрогнозКризисРегионы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры