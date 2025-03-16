Пандам из Московского зоопарка подарили игрушки в честь Дня панд

Сотрудниками зоопарка были подготовлены огромные игрушки из картона, украшенные безопасными для животных материалами. Игрушки представляли собой самих героев праздника, а дополняли праздник различные угощения, такие как яблоки, морковь и ростки бамбука. Диндин и Катюша, как всегда, очень аккуратно отнеслись к подаркам и сразу пробовать не стали. Жуи же, напротив, сразу принялся пробовать «вкусняшки».

Первый в истории России детеныш большой панды появился на свет в Московском зоопарке 24 августа 2023 года. Новорожденная малышка весила всего 150 граммов, однако к середине декабря 2024 года её вес превысил 53 килограмма. Родители медвежонка — Диндин и Жуи — были доставлены из Китая в 2019 году в рамках международной программы по сохранению, защите и изучению больших панд. Имя Катюша было выбрано в результате голосования, в котором приняли участие почти 400 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

