Пандам из Московского зоопарка подарили игрушки в честь Дня панд
В Московском зоопарке поздравили Жуи, Диндин и Катюшу с международным днём панд, который отмечается 16 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
Сотрудниками зоопарка были подготовлены огромные игрушки из картона, украшенные безопасными для животных материалами. Игрушки представляли собой самих героев праздника, а дополняли праздник различные угощения, такие как яблоки, морковь и ростки бамбука. Диндин и Катюша, как всегда, очень аккуратно отнеслись к подаркам и сразу пробовать не стали. Жуи же, напротив, сразу принялся пробовать «вкусняшки».
Первый в истории России детеныш большой панды появился на свет в Московском зоопарке 24 августа 2023 года. Новорожденная малышка весила всего 150 граммов, однако к середине декабря 2024 года её вес превысил 53 килограмма. Родители медвежонка — Диндин и Жуи — были доставлены из Китая в 2019 году в рамках международной программы по сохранению, защите и изучению больших панд. Имя Катюша было выбрано в результате голосования, в котором приняли участие почти 400 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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