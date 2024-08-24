Панде Катюше подарили праздничный торт в честь дня рождения

Сегодня Катюша отмечает свой первый День рождения. Праздничные мероприятия продлятся неделю: с 24 по 30 августа, сообщила глава Московской зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Родившаяся в Московском зоопарке маленькая панда научилась ползать

Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке 24 августа в 2023 году. Детеныш родился весом всего 150 граммов, а сегодня это 38-килограммовый медвежонок.

Родители медвежонка — Диндин и Жуи — приехали из Китая в 2019 году в рамках международной программы по сохранению, защите и исследованию больших панд.

Свое имя Катюша получила в результате голосования, в котором приняли участие почти 400 тысяч человек.

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш сычуаньского такина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Светлана Акулова
ТЕГИ:Дикие ЖивотныеМосковский Зоопарк

Горячие новости

Все новости

партнеры