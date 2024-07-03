Детеныш сычуаньского такина родился в Московском зоопарке
В Московском зоопарке родился детеныш сычуаньского такина, сообщили в пресс-службе учреждения.
Сычуаньский такин является одним из наименее изученных видов копытных, обитающих в горных лесах Юго-восточной Азии. Внешне такин похож на небольшого быка своей тяжелой головой с широкой мордой. Его туловище покрыто длинной шерстью коричневого, золотистого или серовато-рыжего цвета.
Детеныш появился на свет в конце апреля, это самец. Первые недели он повсюду следовал за матерью. Маленький такин питается материнским молоком и зеленой травой. Взрослые особи едят свежую траву, ветки и специализированные комбинированные корма, а также овощи и фрукты в небольшом количестве. Сейчас теленка уже могут видеть посетители зоопарка.
Ранее в Московский зоопарк впервые привезли редких птиц китоглавов, напоминает RT.
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