Родившаяся в Московском зоопарке маленькая панда научилась ползать
Маленькая панда, родившаяся в Московском зоопарке в августе 2023 года, начала ползать. Об этом в своём Telegram-канале рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова.
По её словам, это ползание является важным этапом в развитии детёныша, так как теперь она способна «доползти до мамы самостоятельно».
«По словам зоологов, видно, что детёныш хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперёд... в некоторые моменты лапки проскальзывают... но с каждым днем её шаги всё увереннее», - написала она.
Акулова добавила, что в вольере был подготовлен тёплый пол, который «легко поддается дезинфекции и санитарной обработке», и в настоящее время обеспечивающий для детёныша «нужное сцепление».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что специалисты, осмотревшие маленькую панду, пришли к выводу, что «все параметры в норме, она правильно развивается и хорошо набирает вес», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Родившаяся в Московском зоопарке маленькая панда научилась ползать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru