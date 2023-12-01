Родившаяся в Московском зоопарке маленькая панда научилась ползать

По её словам, это ползание является важным этапом в развитии детёныша, так как теперь она способна «доползти до мамы самостоятельно».

«По словам зоологов, видно, что детёныш хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперёд... в некоторые моменты лапки проскальзывают... но с каждым днем её шаги всё увереннее», - написала она.

Акулова добавила, что в вольере был подготовлен тёплый пол, который «легко поддается дезинфекции и санитарной обработке», и в настоящее время обеспечивающий для детёныша «нужное сцепление».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что специалисты, осмотревшие маленькую панду, пришли к выводу, что «все параметры в норме, она правильно развивается и хорошо набирает вес», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

