Памятник Жириновскому откроют 6 апреля на Новодевичьем кладбище
Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому откроют на Новодевичьем кладбище в Москве 6 апреля, в годовщину со дня смерти политика. Об этом сообщила пресс-служба партии.
Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет, напоминает телеканал 360.
«Изваяние представляет собой фигуру Владимира Жириновского в полный рост, на гранитном основании надпись – его собственная цитата, которая ... до официального открытия держится в секрете», — отметили в ЛДПР.
Памятник создал народный художник РФ, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук. По его словам, общая высота изваяния — 2,75 метра, фигура Жириновского сделана из бронзы, а постамент — из двух видов гранита. Ковальчук отметил, что попытался передать «волевой, решительный характер» яркого политика.
Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин в годовщину смерти Жириновского почтит память политика и посетит его могилу на Новодевичье кладбище, пишет РИА ФАН.
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