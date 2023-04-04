Памятник Жириновскому откроют 6 апреля на Новодевичьем кладбище

Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет, напоминает телеканал 360.

«Изваяние представляет собой фигуру Владимира Жириновского в полный рост, на гранитном основании надпись – его собственная цитата, которая ... до официального открытия держится в секрете», — отметили в ЛДПР.

Памятник создал народный художник РФ, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук. По его словам, общая высота изваяния — 2,75 метра, фигура Жириновского сделана из бронзы, а постамент — из двух видов гранита. Ковальчук отметил, что попытался передать «волевой, решительный характер» яркого политика.

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин в годовщину смерти Жириновского почтит память политика и посетит его могилу на Новодевичье кладбище, пишет РИА ФАН.

