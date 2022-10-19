Памятник «Жертвам голодомора» демонтировали в Мариуполе
Власти Мариуполя снесли памятник «Жертвам голодомора». Он был установлен в центре города в 2004 году недалеко от драматического театра. Представитель центрального штаба общественной организации «Молодая Республика» Евгения Кротова заявила РИА Новости, что этот памятник «символ политического дезинформирования».
Она утверждает, что идея «геноцида» и «голодомора» была навязана.
В 2006 году Верховная рада Украины приняла закон «О Голодоморе». Он признает «геноцидом украинского народа» проводимую СССР политику в Украинской республике 1932-1933 годов.
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