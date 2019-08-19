Зеленский призвал Нетаньяху признать голодомор «геноцидом» украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом признать голодомор актом геноцида украинского народа. Об этом объявлено по итогам переговоров лидеров двух стран в Киеве.

Как отмечает RT, Зеленский и Нетаньяху также намерены посетить Бабий Яр (место расстрела евреев нацистами в годы немецкой оккупации), чтобы почтить память жертв и холокоста в целом.