Зеленский призвал Нетаньяху признать голодомор «геноцидом» украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом признать голодомор актом геноцида украинского народа. Об этом объявлено по итогам переговоров лидеров двух стран в Киеве.
Как отмечает RT, Зеленский и Нетаньяху также намерены посетить Бабий Яр (место расстрела евреев нацистами в годы немецкой оккупации), чтобы почтить память жертв и холокоста в целом.
В конце прошлого года палата представителей конгресса США признала голодомор 1932—1933 годов геноцидом украинского народа.
В МИД РФ заявили, что искажение исторических фактов о голоде в Советском Союзе в тридцатые годы направлено на разжигание антироссийских настроений.
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