Памятник Шатунову установят к юбилею артиста

Продюсер Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов сообщил, что памятник артисту установят в его юбилей шестого сентября. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

Дарье Дугиной поставят памятник

Он добавил, что церемония открытия памятника состоится в 10 утра на Троекуровском кладбище, где похоронен Шатунов.

Певец умер 23 июня прошлого года, ему было 48 лет.

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ФОТО: РИА Новости
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