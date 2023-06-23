Памятник Шатунову установят к юбилею артиста
23 июня 202316:56
Продюсер Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов сообщил, что памятник артисту установят в его юбилей шестого сентября. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.
Он добавил, что церемония открытия памятника состоится в 10 утра на Троекуровском кладбище, где похоронен Шатунов.
Певец умер 23 июня прошлого года, ему было 48 лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru