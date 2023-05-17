Дарье Дугиной поставят памятник
В Миусском сквере в Москве поставят памятник погибшей журналистке Дарье Дугиной. Об этом рассказал ее отец Александр Дугин в эфире «Стрима новых регионов» Малькевич Live.
По словам отца, именно в этом районе прошло детство и становление Дарьи.
Дугин рассказал, как в детстве мама Дарьи гуляла с коляской по Долгоруковской улице. Незадолго до теракта, унесшего жизнь дочери, она сказала отцу: «Папа, я помню ветки Миусского сквера, которые видела в коляске».
Также на месте трагедии в Одинцовском районе появится бюст Дугиной, говорится в сообщении Telegram-канала Общественной палаты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru