Дарье Дугиной поставят памятник

В Миусском сквере в Москве поставят памятник погибшей журналистке Дарье Дугиной. Об этом рассказал ее отец Александр Дугин в эфире «Стрима новых регионов» Малькевич Live.

По словам отца, именно в этом районе прошло детство и становление Дарьи.

Дугин рассказал, как в детстве мама Дарьи гуляла с коляской по Долгоруковской улице. Незадолго до теракта, унесшего жизнь дочери, она сказала отцу: «Папа, я помню ветки Миусского сквера, которые видела в коляске».

Также на месте трагедии в Одинцовском районе появится бюст Дугиной, говорится в сообщении Telegram-канала Общественной палаты.

