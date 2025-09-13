Памфилова сообщила о попытках подрыва цифровой инфраструктуры выборов
13 сентября 202511:22
Избирательная комиссия зафиксировала около 100 попыток подрыва цифровой инфраструктуры выборов. Об этом на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025 сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.
По ее словам, речь идет об атаках на инфраструктуру дистанционного электронного голосования.
С 12 по 14 сентября в 20 регионах России проходят выборы губернаторов и депутатов региональных парламентов. Всего в 81 регионе страны проводят примерно пять тысяч избирательных кампаний разного уровня, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
