Памфилова сообщила о попытках подрыва цифровой инфраструктуры выборов

Избирательная комиссия зафиксировала около 100 попыток подрыва цифровой инфраструктуры выборов. Об этом на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025 сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

В Москве открылись участки для голосования избирателей из других регионов

По ее словам, речь идет об атаках на инфраструктуру дистанционного электронного голосования.

С 12 по 14 сентября в 20 регионах России проходят выборы губернаторов и депутатов региональных парламентов. Всего в 81 регионе страны проводят примерно пять тысяч избирательных кампаний разного уровня, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:ПолитикаРоссияАтакаВыборыЭлла Памфилова

