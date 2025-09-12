В Москве открылись участки для голосования избирателей из других регионов

Экстерриториальные участки для голосования граждан из регионов России заработали в Москве.

Проголосовать в столице 12-14 сентября смогут жители ряда субъектов РФ, где проходят выборы высших должностных лиц. Гражданам следовало заранее подать заявление на голосование в Москве. Сделать выбор можно при помощи терминалов электронного голосования на 14 экстерриториальных участках в разных районах: в центрах госуслуг, метро, других общественных пространствах.

На официальном сайте мэра Москвы отмечается, что для организации голосования город предоставил помещения, необходимую технику и инфраструктуру, организовал работу участковых избирательных комиссий и наблюдение. На участках в столице установлены терминалы электронного голосования, с их помощью избиратели получат доступ к бюллетеням и выберут, за кого проголосовать. Устройства подключены к системе электронного голосования, в которой используются технологии блокчейн, анонимайзер, ключи шифрования и расшифрования и другие для шифрования и хранения данных. Голосование и его итоги анонимны и надежно защищены.

Чтобы проголосовать, россиянам следует в любой из трех дней выборов прийти с паспортом на удобный участок и обратиться к члену УИК, который проверит документ и направит гражданина к свободному терминалу. При необходимости специалист проконсультирует избирателя. Получить бюллетень для голосования можно не позднее 19:59 воскресенья, 14 сентября.

