Дед Мороз рассказал о планах баллотироваться в президенты
Дед Мороз из московской усадьбы рассказал о планах баллотироваться в президенты, сообщает агентство РИА Новости.
Он отметил, что, если и будет подавать свою кандидатуру на пост президента или мэра, то народ сам должен делать свой выбор. По его словам, главное – не результат избирательной кампании, а доброе отношение к людям.
«Если ты ожесточишься сердцем, если ты перестанешь замечать тревоги людей, необходимость им помочь - то и грош тебе цена, кем бы ты ни был», - заметил он.
Ранее московский Дед Мороз рассказал, почему не носит маску, и как защищается от вирусов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+33 389 / сут.
Умерли
278 тыс.+1 221 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+35 185 / сут.
- Банк России лишил лицензии ПАО «АСКО-Страхование»
- Опрос: 46% россиян готовы потратить на новогодние подарки более 3 тысяч рублей
- Дед Мороз рассказал о планах баллотироваться в президенты
- Рогозин: МКС уклонится от космического мусора
- Меркель проводили с поста канцлера под панк-рок и церковную музыку
- В России зафиксировали сезонный рост цен на мандарины
- В США заявили о «самосаботаже» Украины в ситуации с Крымом
- Десять человек отравились угарным газом в селе в Якутии
- «Вектор»: существует опасность заболеть COVID-19 и Эболой одновременно
- В храмах Кузбасса проходит панихида по погибшим на шахте «Листвяжная»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru