Дед Мороз рассказал о планах баллотироваться в президенты

«Если ты ожесточишься сердцем, если ты перестанешь замечать тревоги людей, необходимость им помочь - то и грош тебе цена, кем бы ты ни был», - заметил он.

Ранее московский Дед Мороз рассказал, почему не носит маску, и как защищается от вирусов.