Дед Мороз рассказал о планах баллотироваться в президенты

Дед Мороз из московской усадьбы рассказал о планах баллотироваться в президенты, сообщает агентство РИА Новости.

Он отметил, что, если и будет подавать свою кандидатуру на пост президента или мэра, то народ сам должен делать свой выбор. По его словам, главное – не результат избирательной кампании, а доброе отношение к людям.

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«Если ты ожесточишься сердцем, если ты перестанешь замечать тревоги людей, необходимость им помочь - то и грош тебе цена, кем бы ты ни был», - заметил он.

Ранее московский Дед Мороз рассказал, почему не носит маску, и как защищается от вирусов.

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ФОТО: Департамент внешних коммуникаций ПАО «Галс-Девелопмент»
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