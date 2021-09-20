Памфилова высказалась о прошедших выборах в Госдуму

Глава Центризбиркома России назвала прошедшую избирательную кампанию в Госдуму самой сложной за всё время своей работы. Об этом Элла Памфилова заявила на встрече Владимиром Путиным в режиме видеоконференцсвязи.

«Если говорить о той кампании, которая прошла и сравнивать с аналогичной кампанией 2016 года, то она настолько отличается. Во-первых, я вам признаюсь честно, никогда не было такой сложной кампании, по крайней мере, пока я работаю. Она самой сложной оказалась», — цитирует Памфилову RT.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Кремль оценивает прошедшие выборы с точки зрения конкурентности, открытости и честности позитивно.

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А ранее Элла Памфилова заявила, что в Госдуму по итогам выборов проходят пять партий. Также глава ЦИК отметила, что на выборах в Госдуму побеждают три кандидата от непарламентских партий и пять самовыдвиженцев, отмечает телеканал 360.

Согласно данным информационного табло ЦИК, необходимый для прохода в Госдуму пятипроцентный барьер преодолели «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия - За правду» и «Новые люди».


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Фото: cikrf.ru
ТЕГИ:Элла ПамфиловаЦИКВыборы
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