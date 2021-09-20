Памфилова высказалась о прошедших выборах в Госдуму

Глава Центризбиркома России назвала прошедшую избирательную кампанию в Госдуму самой сложной за всё время своей работы. Об этом Элла Памфилова заявила на встрече Владимиром Путиным в режиме видеоконференцсвязи.

«Если говорить о той кампании, которая прошла и сравнивать с аналогичной кампанией 2016 года, то она настолько отличается. Во-первых, я вам признаюсь честно, никогда не было такой сложной кампании, по крайней мере, пока я работаю. Она самой сложной оказалась», — цитирует Памфилову RT.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Кремль оценивает прошедшие выборы с точки зрения конкурентности, открытости и честности позитивно.