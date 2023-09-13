Памфилова: по итогам выборов недействительными признали 2 312 бюллетеней
13 сентября 202316:42
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что по итогам прошедших в стране выборов 2023 года недействительными были признаны бюллетени в 14 регионах, сообщает РИА Новости.
По её словам, всего недействительными признали 2312 бюллетеней.
«Это составляет 0,005% от общего числа выданных бюллетеней», - указала глава ЦИК.
Ранее Памфилова заявила, что достигнутая в ходе прошедших выборов явка составила почти 45,6%, что является рекордным показателем с 2013 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru