Памфилова: по итогам выборов недействительными признали 2 312 бюллетеней

Завершено строительство нового комплекса инфекционной больницы №1 в Москве Объем ввода медицинских объектов в столице вырос вдвое за январь - август В Москве отремонтировали 130 зданий школ искусств за 6 лет Более 7 тыс. предметов отдали москвичи летом через сервис «Вывоз ненужных вещей» «Солнце Москвы» отметил годовщину открытия праздничной программой