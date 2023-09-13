Памфилова: Первые выборы в новых регионах РФ прошли на высоком уровне
Первые выборы в новых российских регионах прошли на высоком профессиональном уровне. Такое заявление сделала глава ЦИК РФ Элла Памфилова, слова которой приводит РИА Новости.
Она отметила, что высокий уровень проведения выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях отметили и международные эксперты.
Выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях впервые прошли по российскому законодательству. В ДНР и ЛНР выбирали депутатов народных советов, в Херсонской области — региональную Думу, в Запорожской — законодательное собрание. Выборы закончились 10 сентября, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru