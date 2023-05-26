Памфилова опровергла информацию о её срочной госпитализации
26 мая 202317:58
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что врачи диагностировали у неё обычный ларингит, сообщает ТАСС.
По её словам, уже в понедельник она выйдет на работу.
«Просто пропадал голос, обычный ларингит, ничего особенного, в понедельник буду на работе», - указала она.
Ранее актриса Галина Польских возмутилась из-за слухов о своей госпитализации, тогда как она всего лишь проходила плановую проверку здоровья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru