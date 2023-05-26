Памфилова опровергла информацию о её срочной госпитализации

По её словам, уже в понедельник она выйдет на работу.

«Просто пропадал голос, обычный ларингит, ничего особенного, в понедельник буду на работе», - указала она.

Ранее актриса Галина Польских возмутилась из-за слухов о своей госпитализации, тогда как она всего лишь проходила плановую проверку здоровья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

