Памфилова опровергла информацию о её срочной госпитализации

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что врачи диагностировали у неё обычный ларингит, сообщает ТАСС.

США ввели санкции против ЦИК РФ и Эллы Памфиловой

По её словам, уже в понедельник она выйдет на работу.

«Просто пропадал голос, обычный ларингит, ничего особенного, в понедельник буду на работе», - указала она.

Ранее актриса Галина Польских возмутилась из-за слухов о своей госпитализации, тогда как она всего лишь проходила плановую проверку здоровья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ОпровержениеГоспитализацияЦИКЭлла Памфилова

Горячие новости

Все новости

партнеры