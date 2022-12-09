США ввели санкции против ЦИК РФ и Эллы Памфиловой
США расширили антироссийский санкционный список, включив в него Центральную избирательную комиссию РФ (ЦИК), сообщает пресс-служба американского Министерства финансов.
В «чёрный» список попали 15 членов ЦИК, в том числе главы комиссии Элла Памфилова, её заместитель Николай Булаев и секретарь Наталия Бударина. Санкции против них были введены из-за прошедших в сентябре референдумов о вхождении новых территорий в состав России.
Кроме того, в санкционный список включены чиновники администрации президента Олег Нестеров и Евгений Ким, а также другие граждане РФ и представители Донецкой народной республики, которые, по мнению американских властей, связаны «с организацией фильтрационных" лагерей для украинцев, похищениями, пытками, насильственным переселением детей».
Ранее Элла Памфилова, а также глава областной избирательной комиссии в Ростове Андрей Буров попали в санкционный список Великобритании. В Лондоне считают их «ответственными в организации референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях», а также обвинили «в активной поддержке мобилизации» в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru