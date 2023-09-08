Памфилова: на систему ДЭГ было совершено более пяти тысяч DDoS-атак

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что 8 сентября в период с 8:00 до 12:00 мск на ресурсы Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) было осуществлено 5 024 DDoS-атаки, сообщает ТАСС.

Участие в ДЭГ с иностранных IP-адресов будет невозможно

По её словам, чаще всего поступают запросы не из России. Она уточнила, что на один из ресурсов была совершена 151 атака, на другой - 4 583 атаки, на портал edg.gov.ru - 290 атак.

«В принципе наблюдается низкий уровень атак на периметр ДЭГ... помогает ЦИК не усыплять бдительность», - заключила Памфилова.

Ранее председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова заявила, что были зафиксированы DDoS-атаки на операторов с целью нарушения голосования в ДЭГ, они были отбиты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:КибератакиЕдиный День ГолосованияЦИКЭлла Памфилова

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