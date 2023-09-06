Участие в ДЭГ с иностранных IP-адресов будет невозможно
Граждане России не будут иметь возможности проголосовать дистанционно в электронном виде с зарубежных IP-адресов. Об этом заявил министр цифрового развития, связи массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Он подчеркнул, что обеспечение безопасности дистанционного электронного голосования (ДЭГ) остаётся в приоритете государственных органов.
Шадаев констатировал неизбежность DDоS-атак при проведении ДЭГ. Однако, по его словам, организаторы готовы к этому, для отражения атак задействованы все необходимые технологии.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным территориальной избирательной комиссии ДЭГ, на дистанционное голосование уже зарегистрировано более одного миллиона избирателей. ДЭГ в целом доступно в 25 регионах РФ.
Очередные региональные и муниципальные выборы пройдут в единый день голосования 10 сентября. Однако во многих субъектах процесс решено растянуть на три дня, начиная с 8 сентября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru