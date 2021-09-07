Памфилова: «Каруселей» на выборах-2021 не будет

«Вы помните разговоры про «карусели»? А сейчас они невозможны! Нами сейчас вводится система тотального видеонаблюдения, несмотря на все истерики», — цитирует ТАСС главу ЦИК.

Памфилова отметила, что комиссия видела негатив и уровень недоверия к выборам, сообщает Ura.ru. По словам главы Центризбиркома, ведомство «действительно очищает» избирательную систему.

«Комиссия идет на шаг или два шага вперед и работает на опережение», — добавила Памфилова.

