Памфилова: «Каруселей» на выборах-2021 не будет

Российская избирательная система стал одной из самых прозрачных в мире, и использование «каруселей» на выборах невозможно. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

Памфилова анонсировала предложения по борьбе с использованием кандидатов-двойников

«Вы помните разговоры про «карусели»? А сейчас они невозможны! Нами сейчас вводится система тотального видеонаблюдения, несмотря на все истерики», — цитирует ТАСС главу ЦИК.

Памфилова отметила, что комиссия видела негатив и уровень недоверия к выборам, сообщает Ura.ru. По словам главы Центризбиркома, ведомство «действительно очищает» избирательную систему.

«Комиссия идет на шаг или два шага вперед и работает на опережение», — добавила Памфилова.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:ВыборыЦИКЭлла Памфилова
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