Памфилова анонсировала предложения по борьбе с использованием кандидатов-двойников
Центризбирком России намерен подготовить рекомендации по борьбе с кандидатами-двойниками в ходе избирательных кампаний. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский продемонстрировал плакат с двумя кандидатами-самовыдвиженцами в Заксобрание, ставшими тезками парламентария и напоминающими его внешне.
«Мы давно пытаемся предпринять разные меры, но закон таков, что очень мало мер, которые мы можем предпринять. Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это уже низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков. Мы уже давали этому оценку, я только могу повторить, что это просто мерзость, просто издевательство над избирателями», — заявила Памфилова в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM».
Глава ЦИК отметила, формально кандидаты-двойники могут участвовать в голосовании. Однако комиссия планирует после сентябрьских выборов подготовить ряд законодательных предложений, «чтобы подобных позорных случаев просто не было».
Тем не менее Памфилова считает, что кандидаты-двойники не смогут ввести избирателей в заблуждение.
«Я надеюсь, что с учетом того, что это все предается большой огласке, избиратели разберутся. И мы свою лепту в то, чтобы избиратели разобрались, тоже внесем», — добавила председатель ЦИК.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 856 / сут.
Умерли
188 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+14 276 / сут.
- Памфилова анонсировала предложения по борьбе с использованием кандидатов-двойников
- Форвард «Локомотива» Камано не может вылететь из Гвинеи после госпереворота
- Армения одобрила применение российской вакцины «Спутник Лайт»
- Решение по делу о крушении рейса MH17 вынесут до конца 2022 года
- Прокуратура просит для бизнесмена Быкова 15 лет колонии
- СМИ: Кравчук частично пришёл в сознание в клинике Мюнхена
- В МВД России прокомментировали сообщения о новых штрафах за автоакустику
- Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на границе Прибайкалья и Бурятии
- Лидерам белорусской оппозиции дали 10 и 11 лет тюрьмы
- СМИ: Украина официально не предлагала провести встречу Зеленского и Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru