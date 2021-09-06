Памфилова анонсировала предложения по борьбе с использованием кандидатов-двойников

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский продемонстрировал плакат с двумя кандидатами-самовыдвиженцами в Заксобрание, ставшими тезками парламентария и напоминающими его внешне.

«Мы давно пытаемся предпринять разные меры, но закон таков, что очень мало мер, которые мы можем предпринять. Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это уже низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков. Мы уже давали этому оценку, я только могу повторить, что это просто мерзость, просто издевательство над избирателями», — заявила Памфилова в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM».

Глава ЦИК отметила, формально кандидаты-двойники могут участвовать в голосовании. Однако комиссия планирует после сентябрьских выборов подготовить ряд законодательных предложений, «чтобы подобных позорных случаев просто не было».

Тем не менее Памфилова считает, что кандидаты-двойники не смогут ввести избирателей в заблуждение.

«Я надеюсь, что с учетом того, что это все предается большой огласке, избиратели разберутся. И мы свою лепту в то, чтобы избиратели разобрались, тоже внесем», — добавила председатель ЦИК.

