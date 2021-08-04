Зампреда «Яблока» Вишневского сняли с выборов в Заксобрание Петербурга
Территориальная избирательная комиссия №30 Санкт-Петербурга отказала зампреду партии «Яблоко» Борису Вишневскому в регистрации кандидатом в депутаты законодательного собрания. Об этом сообщили в пресс-службе партии по итогам заседания комиссии.
Отмечается, что девять членов территориальной комиссии поддержали решение об отказе в регистрации, четверо проголосовали против.
Комиссия обосновала свое решение тем, что предоставленные документы о выдвижении Вишневского и согласовании его кандидатуры с федеральным политкомитетом «Яблока» были неверно оформлены.
Вишневский претендовал на место в заксобрании седьмого созыва и проходил кандидатом по одномандатному округу №2 по региональному списку «Яблока». Кроме того, политик является кандидатом на выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу №216.
Накануне членов партии «Яблоко» Льва Шлосберга и Николая Кузьмина исключили из списка кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов. Решение было принято из-за возможного участия парламентариев в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Позже избирательная комиссия Псковской области сообщила о возвращении Шлосберга и Кузьмина в список кандидатов в депутаты.
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