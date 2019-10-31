Паломники не туристы. В АТОР объяснили изменения в законе «О туризме»
Майя Ломидзе объяснила НСН разницу между культурно-просветительским туром и паломничеством.
С 1 ноября в России устраивать паломнические туры смогут только религиозные организации. В силу вступают поправки, выводящие из-под действия закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» этот вид путешествий.
Однако для большинства турфирм эти изменения не станут значимыми, объяснила в эфире НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Она пояснила, что посещение святых мест в рамках обычного тура останется неизменным, проблемы будут испытывать лишь немногочисленные участники рынка, специализирующиеся на паломнических турах.
«Паломничество и культурно-познавательный тур, который включает посещение святых мест, это разные вещи. И такие туры, включающие посещение Гроба Господня или Николая Чудотворца в Бари, или Оптину Пустынь, остаются в силе, и это не является нарушением закона. Паломнический тур — совершенно другая история. Это именно паломничество, причащение перед святыми местами и так далее. Поэтому подавляющего большинства компаний, которые занимаются культурно-просветительскими турами, это не коснётся. При этом были компании, их было совсем немного, которые занимались целенаправленно организацией паломнических туров, и для них, конечно, наступают определённые ограничения. Но к нам никто из них не обращался с просьбой заступиться», — рассказала Майя Ломидзе.
Добавим, поправки к закону были приняты в связи с участившимися случаями мошенничества. Так, в Башкирии только за два последних года от действий злоумышленников пострадали 136 мусульман. Поездки в Мекку здесь стоят немалых денег, на что жители республики часто копят годами, мошенники же пользуются доверчивостью верующих людей.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Замглавы МВД по Петербургу обвинили во взятках на 1,5 млн рублей
- В РФ ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
- Аэропорт Екатеринбурга предупредили об угрозе взрыва самолета
- Камеры зафиксировали путь убийцы мальчика в детсаду Нарьян-Мара
- Конгресс перевел в публичную фазу подготовку импичмента Трампа