Ноябрьские праздники вернули россиянам любовь к отдыху за границей
Вице-президент Ассоциации туроператоров России рассказал, какие направления стали самыми популярными у россиян в этом году.
Большинство россиян на ноябрьские праздники намерены отправиться в путешествие по стране. Однако среди самых востребованных направлений за границей эксперты OZON.travel назвали Италию, Турцию и Испанию.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал в эфире НСН, почему любовь россиян к отдыху за границей снова выросла.
«Популярность российских курортов не падает. В абсолютном количестве уже по итогам года видно, что цифры существенно увеличились. Другой вопрос, что после многих лет снижения выездного туризма количество путешествий за рубеж возросло. Тому способствует стабильность курсов валют, умеренный рост цен на туристические услуги и авиабилеты и пакетные туры, которые предлагает туроператор на выездных направлениях. По итогам года Турция займёт первое место среди выездных направлений. Её посетит не менее 6,5 миллионов туристов в течение года. Ноябрьские праздники здесь не так существенны, так как туристы выбирают всё же большее количество дней путешествия. Один выходной день не даёт существенного роста туристических поездок», - рассказал Горин.
Ранее сообщалось, что в Турции может появиться новый налог — «на проживание». Предполагается, что он охватит все объекты размещения, включая отели и гостиницы на популярных у россиян курортах. В 2020 году планируется взимать с отельеров по 1% от стоимости всех оказанных услуг, к 2021 году ставка может вырасти до 2%.
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