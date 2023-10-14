Палестина поможет эвакуировать россиян из сектора Газа в Египет

По его словам, в настоящий момент нет никаких оснований для начала переговоров Палестины и Израиля. Дипломат также обвини Израиль в том, что он не пропускает в сектор Газа гуманитарную помощь от Иордании, ОАЭ, Египта, Катара и Турции.

Посол уточнил, что Палестина выступает против убийства мирного населения как на территории сектора Газа, так и в Израиле. У палестинских властей нет данных о заложниках движения ХАМАС.

Ранее, 12 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва прорабатывает с Каиром вопросы эвакуации российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта. Тогда же она отметила, что Евросоюз должен включиться в урегулирование военных действий, передает «Радиоточка НСН».

