Палестина поможет эвакуировать россиян из сектора Газа в Египет

Палестина окажет помощь в эвакуации россиян из сектора Газа в Египет, откуда они смогут вылететь в Москву, заявил ТАСС палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль.

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По его словам, в настоящий момент нет никаких оснований для начала переговоров Палестины и Израиля. Дипломат также обвини Израиль в том, что он не пропускает в сектор Газа гуманитарную помощь от Иордании, ОАЭ, Египта, Катара и Турции.

Посол уточнил, что Палестина выступает против убийства мирного населения как на территории сектора Газа, так и в Израиле. У палестинских властей нет данных о заложниках движения ХАМАС.

Ранее, 12 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва прорабатывает с Каиром вопросы эвакуации российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта. Тогда же она отметила, что Евросоюз должен включиться в урегулирование военных действий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:ЭвакуацияРоссиянеИзраильПалестинаСектор Газа

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