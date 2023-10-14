Палестина поможет эвакуировать россиян из сектора Газа в Египет
Палестина окажет помощь в эвакуации россиян из сектора Газа в Египет, откуда они смогут вылететь в Москву, заявил ТАСС палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль.
По его словам, в настоящий момент нет никаких оснований для начала переговоров Палестины и Израиля. Дипломат также обвини Израиль в том, что он не пропускает в сектор Газа гуманитарную помощь от Иордании, ОАЭ, Египта, Катара и Турции.
Посол уточнил, что Палестина выступает против убийства мирного населения как на территории сектора Газа, так и в Израиле. У палестинских властей нет данных о заложниках движения ХАМАС.
Ранее, 12 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва прорабатывает с Каиром вопросы эвакуации российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта. Тогда же она отметила, что Евросоюз должен включиться в урегулирование военных действий, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru