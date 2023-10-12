Росавиация открыла «горячую линию» для россиян, желающих покинуть Израиль

Так, россияне могут позвонить по телефону +7 (800)200-40-01.

Отмечается, что авиакомпании РФ Red Wings и «Азимут» продолжают выполнять ежедневные прямые рейсы между Израилем и Россией. Указывается, что Red Wings организовала дополнительные рейсы Тель-Авив—Москва с технической посадкой в Махачкале или Минеральных Водах.

Ранее, 12 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва прорабатывает с Каиром вопросы эвакуации российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта. Тогда же она отметила, что Евросоюз должен включиться в урегулирование военных действий, передает «Радиоточка НСН».

