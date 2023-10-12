Росавиация открыла «горячую линию» для россиян, желающих покинуть Израиль
Росавиация открыла «горячую линию» для информирования россиян, которые желают вылететь из Израиля. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Так, россияне могут позвонить по телефону +7 (800)200-40-01.
Отмечается, что авиакомпании РФ Red Wings и «Азимут» продолжают выполнять ежедневные прямые рейсы между Израилем и Россией. Указывается, что Red Wings организовала дополнительные рейсы Тель-Авив—Москва с технической посадкой в Махачкале или Минеральных Водах.
Ранее, 12 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва прорабатывает с Каиром вопросы эвакуации российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта. Тогда же она отметила, что Евросоюз должен включиться в урегулирование военных действий, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru