«Готов рассмотреть вопрос». Падва не исключил, что будет защищать Ефремова
Заслуженный юрист России в эфире НСН рассказал, как может измениться приговор Ефремову после апелляции.
Квалификационная комиссия Федеральной палаты адвокатов (ФПА) нашла нарушения этики в высказываниях адвоката Эльмана Пашаева, который представлял интересы Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Об этом заявил вице-президент ФПА Геннадий Шаров, добавив, что пока рано говорить о том, какое конкретное действие Пашаева комиссия посчитала нарушением.
Ранее стало известно, что семья Ефремова ищет нового адвоката для апелляции по приговору, по которому актер получил восемь лет колонии.
Заслуженный юрист России, адвокат Генрих Падва в эфире НСН рассказал, как может измениться приговор Ефремову после апелляции.
«Апелляционная инстанция по закону может отменить приговор, изменить, оставить без изменения. Закон при апелляции разрешает принять любое решение», - сказал Падва.
Он сомневается, что апелляционная инстанция может ужесточить приговор.
«А куда там ухудшать? Для ухудшения приговора нужно, чтобы был протест прокурора или жалоба потерпевших. Потерпевшие жаловаться не будут, они заявили, что удовлетворены этим приговором. Прокурор, полагаю, тоже не будет жаловаться», - добавил адвокат.
Падва не исключил для себя возможность представлять интересы Михаила Ефремова на апелляции.
«Ко мне не было официального обращения от Ефремова или от уполномоченных им лиц. Если обратятся, я не могу отказать рассмотреть этот вопрос. Конечно, готов рассмотреть вопрос. Это не значит, что я готов принять поручение. Это разные вещи. Рассмотреть вопрос, может, я смогу что-то посоветовать, кого-то порекомендовать», - сказал юрист.
Ранее Падва в эфире НСН возложил на Пашаева ответственность за суровый приговор Ефремову.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 363 / сут.
Умерли
18 263+128 / сут.
Выздоровели
862 тыс.+5 915 / сут.
- Президент Ливана назвал возможную причину пожара в Бейруте
- Россия решила открыть границы с Южной Осетией
- Беспилотные такси и автобусы появятся в Москве к 2040 году
- Вакцинация от COVID-19 станет «дополнением» к визе при путешествиях
- Пожар в порту Бейрута потушен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru