«Готов рассмотреть вопрос». Падва не исключил, что будет защищать Ефремова

Квалификационная комиссия Федеральной палаты адвокатов (ФПА) нашла нарушения этики в высказываниях адвоката Эльмана Пашаева, который представлял интересы Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Об этом заявил вице-президент ФПА Геннадий Шаров, добавив, что пока рано говорить о том, какое конкретное действие Пашаева комиссия посчитала нарушением.

Ранее стало известно, что семья Ефремова ищет нового адвоката для апелляции по приговору, по которому актер получил восемь лет колонии.

Заслуженный юрист России, адвокат Генрих Падва в эфире НСН рассказал, как может измениться приговор Ефремову после апелляции.

«Апелляционная инстанция по закону может отменить приговор, изменить, оставить без изменения. Закон при апелляции разрешает принять любое решение», - сказал Падва.