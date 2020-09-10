Минюст намерен лишить Пашаева статуса адвоката

Минюст РФ планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева. Кроме того, планируется возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского. Об этом сообщает на сайте ведомства.

Минюст направил соответствующие указания в свои территориальные управления по Северной Осетии и по Москве, подчеркивает Свободная пресса.

Ефремов доверил поиски нового адвоката своей жене

Ранее стало известно, что вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Геннадий Шаров подтвердил, что квалификационная комиссия нашла нарушения этики в высказываниях Эльмана Пашаева. Адвокат, напомним, представлял интересы Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.

Шаров подчеркнул, что квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания действительно нашла дисциплинарный проступок в его действиях. По его словам, комиссия, в первую очередь, оценивала не правовую позицию адвоката, а именно этичность его поведения и соблюдение правил профессии.

Между тем, Михаил Ефремов, который получил 8 лет колонии, подчеркнул, что его отношения с Пашаевым закончились во время вынесения приговора. На апелляции интересы артиста будет представлять другой защитник – его выберет семья актера, подчеркивает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АдвокатМихаил ЕфремовЭльман Пашаев
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