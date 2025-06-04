«Действительно продажи оказались хуже, чем были планы на май. Для этого есть определенные предпосылки. Безусловно, количество выходных дней, когда активность клиентов направлена на совершенно иные цели, нежели на покупку автомобиля, играет очень серьезную роль в объемах продаж. Напротив, каждый дополнительный рабочий день всегда дает дополнительные продажи. Вторая половина месяца не была компенсирующей, однако полученным итогам никто не удивился, так как они были понятны еще в середине месяца», — сказал Ольховский.

Вместе с тем собеседник НСН отметил, что сегодня рынок находится в стабильном состоянии, а дилеры, дистрибьюторы и банки предлагают много скидок и спецпредложений.

«Рынок находится в стабильном состоянии. Сегодняшний объем продаж является балансом спроса и предложения. Сейчас объем предложения со стороны дилеров, дистрибьюторов и финансовых организаций крайне интересен: есть скидки, спецпредложения, их очень много. Нужно выбирать комфортные программы и покупать машину сейчас, когда фиксируется наибольший выбор автомобилей. Чтобы нарастить объем продаж, нужны два фактора: стоимость валюты и стоимость денег. Надеемся, что какие-то решения по стимулированию рынка в части его активности будут приняты на заседании Центробанка 6 июня, и автокредиты станут более доступными. Сегодня большинству клиентов требуется финансовое плечо, чтобы поменять автомобиль», — добавил эксперт.

По прогнозу Ольховского, роста объема продаж автомобилей наметится к концу текущего года.

«Рынок 2025 года с учетом прошедших месяцев прогнозируется на уровне одного миллиона экземпляров. Для сравнения — в 2024 году было 1,6 млн автомобилей. Думаю, что это нижайший уровень, от которого будет толчок на следующий год. Думаю, к концу года мы увидим новый уровень ключевой ставки Центробанка. Мы рассчитываем, что он существенно сократится, соответственно, стоимость автокредитов будет значительно ниже, и это подстегнет клиентов к возврату к вопросу покупки автомобиля. Надеемся, что до конца года ситуация будет постепенно нормализоваться, к концу года мы увидим ежемесячный объем продаж на уровне 120-130 тысяч автомобилей», — подытожил он.

Ранее в России выявили схему, при которой покупателям автомобилей в салонах принудительно навязываются дополнительные платные услуги, не имеющие реальной ценности.

