Дилеры Mazda возобновили поставки кроссоверов CX-5 и CX-50 в РФ через партнеров

Российское подразделение компании Mazda возобновило поставки автомобилей на рынок РФ через партнерские каналы. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу «Мазда Мотор Рус».

В компании уточнили, что в дилерских центрах уже доступны кроссоверы CX-5 и CX-50. Часть машин доступна к немедленной покупке, остальной объем находится на центральном складе, отметили в компании.