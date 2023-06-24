OZON временно ограничил возможность оформления заказов в южных регионах

Интернет-магазин OZON временно ограничил возможность оформлять заказы в южных российских регионах. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на компанию.

Там отметили, что подобные меры пришлось принять в силу сложившийся ситуации. В компании подчеркнули, что также возможны задержки в доставке из-за перекрытия дорог. Кроме того, будут продлены сроки хранения товаров в пунктах выдачи, работавших с перебоями.

Военный мятеж? В России прогнозируют последствия действий Пригожина

Ранее, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы подразделения идут «разбираться» с министром обороны России Сергеем Шойгу и будут уничтожать всех, кто встанет на их пути.

После этого, 24 июня, в ряде регионов России усилили меры безопасности. В областях и краях на юге страны службы переведены на особый режим. Выезды на трассу М-4 «Дон» перекрывают, движение автомобилей ограничивают, из-за чего образовываются многокилометровые пробки. Региональные власти сообщают о масштабных перекрытиях на трассах, связывающих Москву с югом страны. Аэропорты и железные дороги работают штатно, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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