Ozon вакцинировал от менингококка более 550 сотрудников в Екатеринбурге
Ozon на сегодняшний день вакцинировал от менингококка свыше 550 работников склада в Екатеринбурге, к работе не допускаются сотрудники с признаками простуды. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что на объекте постоянно находятся врачи, которые проводят осмотр и вакцинацию сотрудников склада. В компании подчеркнули, что регулярно держат связь с Роспотребнадзором и следуют всем рекомендациям органа.
Ранее, 7 июля, число госпитализированных с менингококковой инфекцией сотрудников Ozon в Екатеринбурге выросло до восьми. Отмечалось, что все, кто контактировал с заболевшими, взяты на особый контроль медиков.
Как отмечал врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью «Радиоточке НСН», менингококковая инфекция передается при контакте на расстоянии ближе метра: в детских садах, школах, коллективе на работе. По его словам, инфекция передается, в частности, через разговор, рукопожатие и объятия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru