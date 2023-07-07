Ozon вакцинировал от менингококка более 550 сотрудников в Екатеринбурге

Отмечается, что на объекте постоянно находятся врачи, которые проводят осмотр и вакцинацию сотрудников склада. В компании подчеркнули, что регулярно держат связь с Роспотребнадзором и следуют всем рекомендациям органа.

Ранее, 7 июля, число госпитализированных с менингококковой инфекцией сотрудников Ozon в Екатеринбурге выросло до восьми. Отмечалось, что все, кто контактировал с заболевшими, взяты на особый контроль медиков.

Как отмечал врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью «Радиоточке НСН», менингококковая инфекция передается при контакте на расстоянии ближе метра: в детских садах, школах, коллективе на работе. По его словам, инфекция передается, в частности, через разговор, рукопожатие и объятия.

